Ядовитые гусеницы превратили жизнь датчан в ад

В Дании закрывают дошкольные учреждения и всё чаще не выпускают детей гулять на улицу. Причина - в нашествии ядовитых гусениц дубового шелкопряда. В местных СМИ этих вредителей уже прозвали "гусеницами из ада".

Волоски, которыми покрыты их тела, содержат токсичный белок. Он вызывает у человека раздражение на коже, сильный зуд и проблемы с дыханием. А в отдельных случаях даже возможен аллергический шок. С зелеными насаждениями гусеницы не церемонятся: объедают все листья на деревьях, оставляя только голые ветви.

Впервые о нашествии вредителей датские власти сообщили конце июня, правда, никаких мер пока так и не предприняли. План по борьбе с гусеницами парламент планирует обсудить только после летних каникул.