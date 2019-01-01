Европейская солидарность умерла в Сеуте: у испанцев открылись глаза на лицемерие соседей

Еврокомиссия направила в испанскую Сеуту несколько десятков офицеров Европола для усиления контроля на границе с Марокко. О таком решении стало известно по итогам экстренной онлайн-встречи министров внутренних дел ЕС и государств Шенгенской зоны. И если ещё накануне еврочиновники били тревогу из-за миграционного кризиса в Испании и чуть ли не требовали закрыть границы с королевством, то уже сегодня наперебой уверяют, что никакой опасности для содружества нет. Однако ситуация в Сеуте далека от разрешения.

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Испанская полиция и спецслужбы уже 5 дней внимательно изучают видеозаписи массового проникновения мигрантов в Сеуту. За это время силовики, к примеру, обнаружили на кадрах больше 10 человек, которых до этого уже высылали из страны за радикальные взгляды. Где они могут быть сейчас - непонятно. По данным журналистов, в анклаве остаётся 5 тысяч нелегалов. Впрочем, Мадрид приводит цифры в разы меньше.

"В Испанию нелегально въехали около 72 тысячи человек, и 70 тысяч из них уже покинули страну. Этот кризис никоим образом не повлиял на ситуацию в Шенгенской зоне. Бывают ситуации, когда не обязательно искать виноватых. И это тот случай!" - уверяет Фернандо Гранде-Маласка, министр внутренних дел Испании.

В Совете ЕС успокаивают: перемещения мигрантов на территорию материковой Испании не зафиксировано. Плыть через Гибралтар намного рискованнее. Этот факт министр внутренних дел Гранде-Маласка приводит как основной упрёк европейским партнёрам. Мол, Мадриду удалось сдержать миграционный кризис, а члены дружной семьи отвернулись в самый важный момент.

Италия ввела с Испанией дополнительный пограничный контроль. Пока на месяц, но с перспективой продления. Франция, находясь от Сеуты в тысяче километрах, спешно укрепляет границу.

"Мы посчитали, что, усилив контроль на франко-испанской границе, мы сможем эффективнее бороться с вторичными потоками миграции. Аналогичные меры распространим и на границу с Италией", - говорит Лоран Нуньес, министр внутренних дел Франции.

Европейский союз уже несколько месяцев пытается найти лазейки, чтобы временно исключить Испанию из своего круга избранных. Поводом стала масштабная реформа миграционного законодательства, которую Мадрид ввел в апреле. Она позволяет нелегалам получать временный вид на жительство сроком на один год - достаточно доказать, что находишься в стране последние 5 месяцев. Если за год удастся найти официальную работу и встать на учёт, внж продлят. Вот только еврочиновники лицемерно полагают, что инициатива не способствует ассимиляции иностранцев, а лишь сильнее криминализирует общество. Бывший главный дипломат Старого света - испанец - разочарован в партнёрах. Оказалось, что в его цветущем саду не всё так гладко, как он думал.

"Я очень расстроен тем, как европейская солидарность умерла в Сеуте. Некоторые страны поставили свои национальные электоральные интересы выше принципов солидарности и сотрудничеств! Испания пострадала от гибридной атаки, а Италия подожгла фитиль", - негодует Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности в 2019-2024 гг.

В самой Испании этот миграционный кризис спровоцировал очередной раскол во внутренней политике. Издание El Español пишет: мэр Сеуты за 3 дня до притока нелегалов пытался предупредить Педро Санчеса, но тот даже не снял трубку. Премьер не видит смысла в экстренном заседании кабинета министров. Не планирует он и объявлять кризис в правительстве. Более того, он решил даже не прерывать свой летний отпуск - прямо из Сеуты улетел на Канарские острова. На пляжах анклава остаются сотни мигрантов. Спят прямо на песке. Питьевую воду наливают из душевых леек, которые находятся вдоль береговой линии. И возвращаться домой не планируют.

Насмотревшись на соседей, морские заграждения для предотвращения проникновения нелегалов начали готовить власти ещё одной испанской заморской территории - города Мелильи. Сухопутная граница с Марокко укреплена сложной системой из высоких стен, колючей проволоки и камер.