Украинский лидер Владимир Зеленский потерял способность рационально вести войну против России. Он предполагает, что после 4 с половиной лет войны он может пойти на эскалацию, нанеся несколько ударов вглубь России – и таким образом заставит Путина капитулировать — просто бред, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Как написал Дэвис в соцсети X, Украина по-прежнему страдает от гораздо большего количества ударов беспилотников и ракет по всей территории своей страны со стороны России, чем когда-либо. И это не привело к политической капитуляции Киева. Тем более нельзя предполагать, что Россия капитулирует под меньшим давлением.

По оценке Дэвиса, состояние Зеленского следует разоблачить как опасный отрыв от реальности. Полковник напомнил, что у России есть ядерное оружие – о чем, очевидно, многие в Киеве и Брюсселе забывают. Соединенным Штатам или Европе не стоит объединяться с кем-то, кто так безрассудно рискует развязать войну против ядерной державы.