Саакашвили пожаловался на пытки в заключении

Михаил Саакашвили заявил о бесчеловечных условиях содержания в заключении. Экс-президент Грузии утверждает, что, по международным номам, это приравнивается к пыткам, которые он терпит уже пять лет.

Как написал Саакашвили в соцсети, его держат в маленькой, темной, непроветриваемой камере с антисанитарными условиями. Бывший президент также рассказал, что исправительное учреждение находится в непосредственной близости от цементного производства, пыль от которого мешает дышать.

Саакашвили пожаловался, что все время, пока он находится за решеткой, ему не давали пользоваться телефоном. Экс-президент сравнил свое положение с положением военнопленного. Он высказал претензию к властям Грузии, которые, как он считает, стремятся подавить его волю.