Сенатор США заблокировал законопроект о санкциях против России

Ускоренное принятие законопроекта о санкциях против России заблокировано в сенате США. Как сообщила корреспондент Punchbowl Лора Вайс в соцсети X, виновником блокировки документа стал американский сенатор-демократ Рафаэль Уорнок от штата Джорджия.

Журналист уточнила, что сенатор Уорнок заблокировал договоренность об ограничении прений по законопроекту о санкциях против России. Ранее сообщалось, что демократы предложили внести правки в законопроект.

Как считают демократы, нынешняя версия документа об ужесточении санкций против России предоставляет американскому президенту Дональду Трампу чересчур широкие полномочия. Хозяин Белого дома сможет вводить тарифы в отношении любой страны.