Заемщиков будут уведомлять о кредитах через "Госуслуги"

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации с 1 октября 2027 года уведомлять граждан через портал "Госуслуги" о подписании с ними договора потребительского кредита или займа.



Такие изменения направлены на борьбу с мошенничеством. Уведомление должно включать информацию о процентной ставке на день подписания, сумме кредита или лимите кредитования, а также сроке его возврата.



После получения от банков и МФО информации о кредите квалифицированное бюро кредитных историй должно будет прислать уведомление в личный кабинет "Госуслуг" в течение 15 минут.