Мошенники пытаются получить у предприятий схемы укрытий от БПЛА

Мошенники проводят кибератаки на промпредприятия, требуя от лица федерального ведомства раскрыть схемы укрытий от БПЛА и ракетной опасности.



Сотрудникам предприятий от имени действующих руководителей департаментов отправляют письма с темой "О мерах по обеспечению безопасных условий труда работников".



В письмах под предлогом "возросших рисков для производственных объектов и работников" мошенники запрашивают порядок действий при угрозе БПЛА: схемы укрытий, маршруты эвакуации и материалы инструктажей.



При этом письма отправляют с публичных почтовых адресов, адрес для ответа имитирует реальную почту ведомства. Номер телефона, связанный с доменом, указывает на Украину, сообщают сотрудники службы информационной безопасности.