Период ухода за ребенком хотят засчитывать в трудовой стаж

Период ухода за ребенком до трех лет в Госдуме предложили учитывать в непрерывный трудовой стаж.



Такая инициатива обусловлена проблемами, с которыми сталкиваются молодые родители, когда им необходимо ухаживать за ребенком. Перерыв в непрерывном стаже может сказываться на размерах больничных, на условиях получения некоторых льгот и надбавок, а также на других трудовых гарантиях.



"Родитель, который ухаживает за ребенком до трех лет, не должен терять в трудовых правах. Это время — не перерыв в жизни, а огромный труд, который должен быть учтен государством. Мы предлагаем засчитывать этот период в непрерывный трудовой стаж в полном объеме" — отметили депутаты.



Инициатива направлена в первую очередь на поддержку женщин, однако будет распространяться и на отцов, и на других родственников, которые официально оформят отпуск по уходу за ребенком.