Масштабные учения проходят на Тихоокеанском флоте

Масштабные учения идут на Тихоокеанском флоте. Марш-бросок в районы дислокации на побережье Приморья, Камчатки, Чукотки и Курильских островов совершили расчеты береговых комплексов "Бал" и "Бастион".

В ходе маневров были отработаны навыки маскировки и организации обороны от современных угроз. Противокорабельные ракеты "Оникс", находящиеся на оснащении дивизионов, движутся к цели в два с половиной раза быстрее скорости звука и практически неуловимы для современных систем ПВО. Они способны вывести из строя судно любого водоизмещения на расстоянии в сотни километров.