Трамп заявил о решающих 48 часах в переговорах с Ираном

Результат переговоров между США и Ираном может стать известен уже в течение ближайших 48 часов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, между Тегераном и Вашингтоном достигнут значительный прогресс – Ормузский пролив может быть открыт уже 5 или 6 августа.

"Мы очень хорошо продвигаемся. Мы узнаем в течение 48 часов", - сказал американский президент журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что США готовятся объявить о временных договоренностях с Ираном и Оманом по вопросу открытия Ормузского пролива.