Российские бойцы нанесли новый массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом рассказали в среду, 5 августа, в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство, удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности поразил транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области, которые были задействованы врагом в хранении и доставке различных вооружений и грузов военного назначения, а также в производстве и распределении вражеских дронов.

Наряду с этим поражены три морских сухогруза южнее Одессы, которые осуществляли доставку вооружения и военного имущества для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Минобороны разместило в своем MAX-канале изображение выпущенной ракеты с фразой "Бьем, раз слов не понимают" и подписью: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!"

Ранее политолог Илья Гращенков дал мрачный прогноз для украинской экономики в свете ударов ВС России по портам. Эксперт отметил, что уже в течение следующих недель могут сократиться закупочные цены у украинских производителей, возникнет дефицит складских мощностей в стране, а Киев недополучит значительную часть валютной выручки.

Тем временем подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис указывает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский потерял способность рационально вести войну против России. Эксперт подчеркивает, что Украина по-прежнему страдает от гораздо большего количества ударов беспилотников и ракет по всей территории своей страны со стороны России, чем когда-либо.