МИД Таиланда отправил письмо Сергею Лаврову после убийства россиян

Министерство иностранных дел Таиланда передало министру иностранных дел Сергею Лаврову письмо в связи с убийством граждан России, которое было совершено в королевстве.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, в послании выражены глубочайшие соболезнования в связи с гибелью граждан России. 22-летняя Диана Назимова и 17-летний Роман Назимов, брат и сестра, стали жертвами жестокого убийства. Преступников задержали — они польстились на мотоцикл россиян. Уже на предварительном этапе расследования стало очевидно, что на счету убийц есть и другие жертвы.

Послание от властей Таиланда с соболезнованиями было передано главой департамента по европейским делам МИД королевства во время ее встречи с послом России, уточняет РИА Новости.

Трагедия с соотечественниками в Таиланде поставила под вопрос для многих россиян безопасность отдыха в королевстве. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие меры помогут обезопасить свое пребывание в Таиланде. Эксперты призывают не покидать курортные центры и туристические места без сопровождения экскурсоводов. Важно постоянно оставаться на связи с близкими.

Представители туристического бизнеса напоминают, что в любой стране мира туристам нужно быть настороже: не носить с собой ценности и большое количество наличных денег, а также не гулять по неосвещеннным и потенциально опасным районам. Как заявил НСН генеральный директор "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов, убийство россиян в Таиланде может повлиять на турпоток, однако "преступность существует везде — даже в цивилизованной Америке, где, к слову, у многих есть оружие".