Волочковой прилюдно влепили пощечину: всему виной непозволительный поступок по отношению к умирающему отцу

Анастасия Волочкова посетила Санкт-Петербург. Скандально известная балерина встретилась с родителями.

О путешествии Анастасия Волочкова объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Артистка выложила несколько фотографий. Например, на одном снимке она позирует с матерью Тамарой Владимировной.

Известно, что с родительницей у балерины весьма сложные отношения. Не раз Анастасия жаловалась, что та ей якобы всегда завидовала и настраивала людей против нее. По словам Волочковой, мать негативно влияла на ее единственную дочь Ариадну. Ну и настоящим предательством стало для балерины открытие, что мать и дочь гуляли на свадьбе, на которую ее даже не пригласили. Тем не менее, обиду Волочкова оставила позади и снова начала общаться с родственницами.

Навестила она и отца. Известно, что в настоящее время Юрий Федорович нуждается в постоянном уходе. Он перенес два инсульта и не может ходить. Уже 19 лет мужчина ничего не говорит при полном сознании и передвигается на инвалидной коляске. На свежем фото отец и дочь сняты вместе. "Очень он слаб", - отметила Анастасия.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Несмотря на то, что она отключила возможность комментирования фото, в Сети многие пользовали раскритиковали артистку, буквально врезав ей смачную оплеуху. Комментаторам не понравилось, что Волочкова "залезла на кровать с ногами" и "показала умирающего отца". Кроме того, они раскритиковали балерину за отсутствие такта и невоспитанность.

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