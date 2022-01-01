Российский дипломат три года не может выехать на работу в Марсель

Франция уже три года не может выдать визу российскому дипломату, которого вызвали на работу в генконсульство Марселя.

Всего в ожидании командировки сидят четверо сотрудников: один дипломат и трое трехнических работников, сообщил РИА Новости заявил генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

"Дипломат, консул-советник, ожидает визу уже три года", — подчеркнул он.

Ранее в генконсульстве в Марселе сообщили о сокращении численности дипперсонала с начала СВО. До 2022 года в генконсульстве работало 30 человек, а сейчас осталось только десять.