Выяснилось, как изменились средние пенсии россиян

Средняя пенсия по старости в России превысила 27 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года.

Как следует из данных Социального фонда России, на которые ссылается РИА Новости, 1 июля 2026 года пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 224 рубля. Годом ранее пенсионеры получали 25 098 рублей.

Работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 24 929 рублей, а неработающие — 27 850 рублей.

С августа в России накопительная часть пенсии увеличилась на 17,3%, а размер срочных пенсионных выплат — на 19,32%. Пенсионерам не пришлось подавать заявления для индексации, изменения произошли автоматически.

Между тем россиян предостерегли от крупной ошибки, которая грозит потерей пенсионных накоплений. Председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай напомнил: желание некоторых граждан самостоятельно управлять пенсионными накоплениями в поисках более выгодных условий размещения нередко приводит к ошибкам и утрате средств.