Меган Маркл разделась в честь дня рождения и нырнула в бассейн

Накануне, 4 августа, Меган Маркл отметила круглую дату. Опальной герцогине исполнилось 45 лет.

По такому случаю супруга принца Гарри опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии и видео с праздника. Меган Маркл показала, что в честь юбилея предстала в купальнике и нырнула в бассейн вместе с шариками. Кроме того, именинница накрыла праздничный стол, а домашних питомцев - пару собак - украсила колпачками.

"Всем спасибо за вашу любовь", - коротко подписала снимок супруга принца Гарри.

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Говорят, что отметившая юбилей Меган Маркл планирует вернуться в лоно британской королевской семьи. Якобы она рассчитывает, что это единственный способ добиться любви и популярности. Вот только родственники мужа не особо настроены на воссоединение.

Так, в начале июля опальная парочка встретилась с Карлом III и Камиллой Паркер-Боулз. Герцог и герцогиня Сассекские привезли в королевскую резиденцию своих детей, чтобы они провели время с дедушкой.

После встречи Меган пожаловалась приятелям, что разбита после посещения дворца. Мол, во время поездки в Великобританию она и принц Гарри "оказались чужими" для королевской семьи. Кроме того, герцогиня Сассекская считает, что во время визита с принцем и с ней "обошлись очень плохо".

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