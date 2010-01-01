Собянин дал большое интервью агентству "ТАСС": важные заявления

Строящиеся станции метро, новые больницы, поликлиники и школы, университетские кампусы, парки. Москва удивляет каждого. Как работает такой огромный организм, в интервью агентству "ТАСС" рассказывает Сергей Собянин.

Андрей Кондрашов, генеральный директор агентства "ТАСС": У меня такой вопрос. А вам самому по Москве удается погулять так, чтобы понаслаждаться сегодняшней красивой Москвой.

Сергей Собянин: На счет понаслаждаться - не уверен. Ну а посмотреть, что у нас получается в результате этой работы, пообщаться с жителями - с большим удовольствием.

Сейчас, оказавшись в любом уголке города, сразу понимаешь это Москва. Чистые улицы, широкие дороги, современные жилые кварталы. Но так было не всегда. Активные изменения начали происходить в начале 2010-х. И теперь регионы перенимают этот опыт столицы.

"Уже назрела пора, когда надо было этим заняться. Это был уже такой запрос от жителей. За последние десятилетия большинство российских городов очень активно продвигаются в плане благоустройства, изменения облика. Мы помогаем и советом, и примером. Иногда и финансированием в соответствии с договорами с этими субъектами. Сейчас в Севастополь, в Крым очень много вкладываем в развитие этих регионов", - сообщил Собянин.

И это касается всех сфер жизни. Взять хотя бы школьное образование - Москва, например, охотно делится своими наработками и в этой области.

"Это и предоставление электронной библиотеки крупнейшей в нашей стране, бесплатное представление информации. Это и помощь учителям выстраивать уроки, это и электронный дневник, журнал, то, к чему уже привыкли московские школьники и их родители, что мы внедряем в другие регионы, что, безусловно, поможет повышать уровень знаний и уровень конкурентности ребят из других регионов", - отметил Собянин.

Чтобы регионы стали во всех смыслах ближе к столице, необходимо, в первую очередь, развивать транспортное сообщение. Сейчас активно строится высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва - Санкт-Петербург". Поезда будут двигаться со скоростью 400 километров в час. Что существенно сократит время в пути не только между двумя столицами, но и между теми населенными пунктами, через которые пройдет дорога.

"Это не только о Москве и Санкт-Петербурге. В Московской агломерации живет около 30 миллионов человек, которые транспортно тяготеют к Москве. И в питерской агломерации около десяти миллионов. Сорок миллионов человек, по сути, будут пользоваться этой инфраструктурой. Этот проект не единственный. Дальше он должен развиваться в сторону Нижнего Новгорода, Казани, ведутся переговоры о строительстве ВСМ в сторону Минска, дальше в сторону Воронежа, то есть это такой глобальный проект переустройства транспортных коммуникаций нашей страны", - рассказал Собянин.

Сейчас одна из главных задач каждого региона, отмечает мэр, помочь тем, кто защищает нашу Родину в зоне СВО. Миллионы москвичей участвуют в отправке гуманитарных грузов на передовую. В лучших медицинских центрах столицы проходят реабилитацию бойцы со всей страны.

"В Москве развернута целая сеть госпиталей. Не только для москвичей, но и для всех, кого направляет министерство обороны, пролеченных здесь. Кроме того, в Москве развернут крупнейший центр для тех, кому требуется дополнительное лечение", - сказал Собянин.

Отдельный вопрос мэру - из чего строится московский бюджет?

"На территории Москвы производится больше 20 процентов валового национального продукта страны. Здесь больше производительность, концентрация ресурсов, больше высоких технологий, больше объем оказания услуг. Поступления с территории Москвы в федеральный бюджет от предприятий, организаций, граждан в значительной степени обеспечивают стабильность федерального бюджета. Трансферты в сторону регионов дотационных и в том числе на выполнение национальных проектов. Поэтому Москва является крупнейшим в стране донором федерального бюджета", - пояснил Собянин.

Кондрашов: Сергей Семенович, наверняка слышали такое - зачем можно наоборот направить все средства на помощь армии и притормозить развитие города?

Собянин: Мы постоянно слышим разговоры: мобилизовать всю экономику, на войну развернуть, но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики мирной жизни - не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация будет совершенно другая. То и мы не достигнем успеха в войне. Убить жизнь, убить нормальную экономику - это убить страну.

А что может быть главной опорой для мэра такого города как Москва?

"Моя сила в москвичах. Их трудолюбии таланте. Желании работать, желанием развивать свой город. Это главная сила любого руководителя - это люди. Я уверен и я думаю, что большинство граждан нашей страны уверены в том, что мы победим! И вот эту уверенность, вот это устойчивость, вот этот осознание того, что мы способны и мы победим, это надо обязательно сохранять. Тогда успех будет с нами", - сказал Собянин.