На чемпионате Европы награду высшей пробы завоевали российские синхронистки

Информация о триумфе российских пловцов сразу на нескольких международных турнирах. Сначала Аргентина - Кубок мира по зимнему плаванию. Сложнейший вид спорта - соревнования проходят в ледяной воде. В первый же день наши атлеты победили во всех заплывах, в которых участвовали. Четыре золота из четырех возможных. Сборная выступает под национальным флагом.

А на чемпионате Европы в Париже вторую награду высшей пробы завоевали российские синхронистки. В этот раз - за техническую программу. Ранее девушки стали лучшими в произвольной. Во французской столице блестяще выступил дуэт Никита Шлейхер и Руслан Терновой. В прыжках с 10-метровой вышки им не оказалось равных. Всего в копилке нашей сборной уже 10 медалей.