Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Миши Мещерякова

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 16-летнего Миши Мещерякова. Его историю мы рассказывали накануне.

У Миши - агрессивная опухоль, лимфома Беркитта. Смертельная болезнь, которая поражает лимфосистему, костный мозг и внутренние органы. Миша прошел 6 курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга.

Но болезнь не отступает. Чтобы закрепить результат лечения и выйти на финишную прямую в победе над недугом, требуется специальный препарат. И благодаря вам у семьи есть деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым нужна наша помощь. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!