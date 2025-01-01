Индия объяснила отказ покупать российские Су-57

Индия сместила приоритеты с закупок новых российских истребителей на обновление уже сформированного авиапарка. Об этом рассказал глава индийского Министерства обороны Раджеш Кумар Сингх.

Как пишет Defence Security Asia, Нью-Дели решил пока отказаться от приобретения Су-57 в пользу модернизации Су-30МКИ и развития собственных проектов — в частности, в разработку собственного истребителя пятого поколения AMCA.

В то же время, по сведениям издания, Индия готова вкладываться в закупку дополнительных французских Rafale.

В 2025 году новейший российский истребитель Су-57Э пятого поколения назвали главной сенсацией авиасалона Aero India. С летной программой самолета ознакомился премьер-министр Индии Нарендра Моди и высшее руководство индийского Министерства обороны.

На новинку незамедлительно нашлись покупатели. Руководитель "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что первый иностранный заказчик экспортной версии Су-57Э уже в 2025 году приступит к его эксплуатации, однако конкретную страну не называл. Вскоре после этого Алжир подтвердил, что стал первой страной, закупившей у России истребители пятого поколения.

Между тем западные эксперты предупреждают: французские Rafale столкнутся со значительными ограничениями в противостоянии против новейшего российского боевого самолета Су-57, если встретятся в реальных боевых условиях.