Мать убитых в Таиланде россиян выступила против смертной казни для виновных

Зарина Назимова, мать убитых в Таиланде Дианы и Романа, считает смертную казнь слишком мягким наказанием для убийц ее детей.

По ее мнению, более справедливым наказанием стало бы пожизненное лишение свободы, передает ТАСС.

"Она хочет, чтобы они до конца своих дней мучились и мечтали о смерти", - рассказа собеседник агентства.

Родственник рассказал, что мать держится на последних силах, но ее большая семья не дает ей опустить руки и поддерживает всеми силами.

Ранее МИД Таиланда отправил письмо с соболезнованиями министру иностранных дел России Сергею Лаврову после убийства россиян. Преступление сильно ударило по имиджу страны, тайские власти распорядились усилить безопасность туристов.

26 июля в Паттайе пропали брат и сестра из Тюмени Диана и Роман. Спустя несколько суток их тела обнаружили закопанными в лесу. Романа убили двумя выстрелами в живот, а сестру забыли кулаками до смерти. По делу задержаны двое недавно освободившихся из тюрьмы рецидивистов. На допросе они признались, что убили россиян ради мотоцикла.