Период ухода за ребенком предложили включать в трудовой стаж любого родственника

Засчитывать период ухода за ребенком до трех лет в непрерывный трудовой стаж в полном объеме нужно для всех россиян. С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Как подчеркнул парламентарий, время ухода за малышом — это "не перерыв в жизни, а огромный труд, который должен быть учтен государством", поэтому родитель "не должен терять в трудовых правах". Это "вопрос уважения к родительскому труду и справедливая мера для миллионов семей".

Миронов уточнил, что предлагаемая мера должна распространяться не только на матерей, которые обычно и уходят в такой отпуск, но также на отцов и других родственников, которые официально оформили уход за ребенком, сообщает РИА Новости.

Подобную идею ранее озвучивала председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Она подчеркивала, что нужно избавиться от ограничений по дате начала отпуска и дискриминирующих "переходных" оговорок.

Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил, что многодетные матери, которые родили и вырастили как минимум до восьмилетия пять и более детей, вправе выйти на пенсию в 50 лет. Однако для этого требуется набрать трудовой стаж минимум в 15 лет и накопить хотя бы 30 пенсионных баллов.