Очередной пакет европейских ограничений не будет содержать новых направлений, его основная цель — противодействие обходу уже введенных санкций. Об этом рассказал информированный дипломатический источник в Евросоюзе.

Как пишут "Известия", обсуждение следующего, 22-го по счету, пакета антироссийских санкций Евросоюза уже началось. Масштабных запретов в документе, скорее всего, не окажется. Собеседник издания сослался на опыт предыдущих санкций, который "показал, что вместо согласования сложных пакетов ЕС лучше точечно ограничивать конкретные компании-нарушители по всему миру".

Другой источник рассказал, что согласование проекта очередных ограничений планируется завершить к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое запланировано на 12 октября. Не исключено, что европейцы справятся с новым санкционным пакетом и раньше.

На этом фоне политолог Илья Гращенков, которого цитирует ТАСС, заявил, что эпоха крупных и относительно легко согласуемых пакетов подходит к концу. Дальше ЕС будет чаще прибегать к точечным мерам против отдельных компаний и схем обхода санкций. Такие решения проще согласовать, но их эффектитвность намного скромнее.

Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин, в свою очередь, отметил, что "санкционная фантазия ЕС иссякает". С политической точки зрения Брюсселю важнее сам факт принятия новых пакетов, нежели их содержание.

Ранее источники рассказали, что Брюссель планирует внести в черные списки по России около 1,6 тысячи компаний, которые якобы содействуют российской специальной военной операции. Однако, подчеркивают эксперты, такие санкции окажут еще меньший эффект на российскую экономику, чем предыдущие пакеты ограничительных мер.

Тем не менее, Европа продолжает пилить сук на котором сидит и тщетно пытается повлиять на Россию через рестрикции, игнорируя плачевные последствия для собственной экономики. В Еврокомиссии заявили о намерении добиться полного закрытия европейского рынка для всех видов российской энергии. Незадолго до этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что отказ от энергоносителей из России спровоцировал затяжной энергетический кризис в Германии.