Соцфонд напомнил минимальный и максимальный размер выплат по больничному

В России законодательно установлена минимальная и максимальная величина пособия по временной нетрудоспособности. Об этом напоминает в среду, 5 августа, Социальный фонд.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, размер пособия не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) за полный календарный месяц — в 2026 году это 27 093 рубля.

Максимальный размер выплаты по листку временной нетрудоспособности в 2026 году составляет 6827,40 рубля в день.

Соцфонд также напомнил, что для определения размера больничного считают средний дневной заработок: доход за два предыдущих календарных года делят на 730 дней за исключением дней, на которые трудовой договор приостанавливался из-за службы по мобилизации или контракту. Россиянин вправе заменить расчетные годы, если в предыдущие два года находился в декрете или в отпуске по уходу за ребенком, проходил военную службу по мобилизации или по контракту.

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что в России упростили назначение больничных и декретных выплат. Их размер устанавливается автоматически на основании сведений на индивидуальном лицевом счете сотрудника.

Между тем с 1 августа самозанятые в России, которые присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию, получили возможность выходить на оплачиваемые больничные. Сделать это можно будет через полгода уплаты взносов, величину которых самозанятый выбирает самостоятельно. От этого зависит размер будущего пособия по больничному листу.