ФСБ задержала планировавшего поджог военкомата в Калужской области

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата в Калужской области.

Молодой человек действовал по заданию Службы безопасности Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Сначала он наносил надписи с оскорблениями представителей российской власти, затем ему предложили поджечь военкомат.

При обыске у задержанного обнаружили несколько канистр с зажигательной смесью. В его телефоне содержалась переписка с куратором.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта. Задержанный дал признательные показания.