Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не справилась с отражением атаки российских военных на объекты на Украине, в том числе в Киеве и Киевской области, предпринятой в ночь на 5 августа.

Как признало командование Воздушных сил Украины в соцсетях, украинские силы не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по территории страны, хотя были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны.

Незадолго до этого спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат подтверждал, что система ПВО сбивает все меньше целей из-за острого дефицита противоракет.

На этом фоне директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана заявила, что даже создание новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак. Даже если Соединенные Штаты и дали бы киевскому режиму лицензию на производство Patriot, систему требуется синхронизировать со множеством зарубежных технологий. Однако "заставить все эти компоненты взаимодействовать друг с другом будет довольно трудно" (цитата по РИА Новости).

Западные СМИ уже называли состояние украинской системы противовоздушной обороны остается плачевным — она не в состоянии защитить даже главный город страны от атак российских бойцов. Удары возмездия ВС России заставили украинские силы ПВО истратить львиную долю перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot — самых дефицитных боеприпасов в арсеналах государств НАТО.