В Минобороны России объяснили увеличение штатной численности ВС России

Штатная численность Вооруженных сил России увеличена на 27 тысяч человек. Об этом заявили в Минобороны в среду, 5 августа.

Это необходимо для формирования отдельных военно-строительных подразделений. Специфика работы не позволяет нанимать гражданских подрядчиков.

Военные строители будут возводить приоритетные и стратегические объекты ВС России, а также в числе прочего займутся обустройством военных городков в дальних гарнизонах.

Помимо этого увеличение штатной численности ВС необходимо для восстановления инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает общую численность армии в 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих.