В Госдуме успокоили владельцев гаджетов Apple: "Устройства продолжат работать"

Антимонопольное дело в отношении Apple, которое завели в России, не скажется на россиянах, использующих гаджеты "яблочной" компании. В этом заверил в среду, 5 августа, заместитель главы думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов.

Дело против Apple в России связано с отказом исполнить требования закона о предустановке на устройства с iOS национального мессенджера и российского магазина приложений.

Однако, заверил Свинцов, "на наших гражданах, кто пользуется продукцией Apple, это никак не отразится". По словам парламентария, "яблочные" устройства как работали, так и продолжат работать, сообщает ТАСС.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что российские компетентные органы не предпринимали действий по ограничению работы магазина приложений App Store в России. Комментарий последовал за многочисленными жалобами российских интернет-пользователей на неполадки в работе приложения App Store, трудности со скачиванием игр и программ.

При этом в администрации главы государства призвали американскую корпорацию объясниться по поводу удаления приложений VK и дочерних сервисов из своего магазина приложений. Кремль напомнил, что Apple не впервые удаляет из AppleStore российские приложения, что ставит под вопрос надежность этой компании как поставщика коммерческих услуг.