Иван Янковский выкинул фортель. Отцу пришлось вызвать полицию

Иван Янковский - сын актера Филиппа Янковского и актрисы Оксаны Фандеры. Наследник пошел по стопам родителей и тоже стал артистом.

Недавно он снялся в новой ленте "Битва моторов". Его партнерами стали Юра Борисов и Паулина Андреева. Все трое оказались любителями вождения. Однажды увлечение Ивана Янковского дошло до того, что его отец Филипп был вынужден вызвать полицию.

"У меня с машинами отношения простые. Я давно за рулем — даже угонял в шутку папину машину без прав, просто брал ключи и ехал, пока его не было. Однажды он позвонил: "Ваня, ты не брал мою машину?" Я говорю: "Взял". А он уже ментов вызвал, думал, что ее украли. Но в целом я далек от любви к автопрому: смотрю "Формулу-1", болею за своих, но машина для меня всегда была просто средством передвижения — без фанатизма", - рассказал Иван для "Мнения редакции*".

Ранее в Сети появились слухи о расставании Филиппа Янковского с Оксаной Фандерой. Якобы пара давно состоит в гостевом браке. Дело в том, что Филипп живет и работает в России, а Оксана несколько дет назад перебралась в Грузию, и теперь супруги видятся крайне редко.

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