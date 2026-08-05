Евросоюз уже получил пятый транш доходов от реинвестирования замороженных активов России на сумму 1,4 миллиарда евро и намеревается передать их киевскому режиму. Об этом объявила в среду, 5 августа, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Политик уточнила, что речь идет о средствах, полученных Брюсселем с блокированных российских активов в первом полугодии 2026 года.

Киев получит указанные деньги для продолжения боевых действий против России. Фон дер Ляйен подчеркнула, что это уже пятый транш таких выплат, которые в сумме составили 8 миллиардов евро, сообщает ТАСС.

Незадолго до этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что доходы от российских замороженных активов — это украденные Западом средства. Дипломат подчеркнул, что "одно дело, когда ты ими свободно можешь распоряжаться и получаешь оговоренные соглашением с Euroclear процент, а все, что сверху, — это их". Однако "когда тебе их арестовали", чтобы "наживать здесь дополнительную прибыль" и передавать ее Украине — это "очень серьезная штука".

Российский лидер Владимир Путин отметил, что заморозка активов показала: все страны могут в любой момент лишиться доступа к своим активам, которые размещены в долларах и евро. Поводом для этого может стать что угодно, подчеркивал глава государства. Подобное воровство крайне негативно повлияло на доллар и евро.