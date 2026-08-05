Сочувствующие киевскому режиму могут помочь, даже если не располагают ракетами-перехватчиками для систем противовоздушной обороны (ПВО). С таким заявлением выступил в среду, 5 августа, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

После очередного ночного массированного удара российских бойцов по украинским мишеням выяснилось, что средства ПВО Украины не сумели перехватить ни одну из выпущенных 28 ракет. После этого Владимир Зеленский напомнил, что постоянно просит у Запада противоракеты, но преодолеть их дефицит не удается.

Утративший легитимность президент Украины заявил, что те, кто не может помочь с поставкой этих боеприпасов, "могут оказать помощь с разработкой новых санкций" против России.

Тем временем бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каждые 27 российских баллистических ракет приходится лишь один перехватчик для систем Patriot.

При этом западные журналисты утверждали, что массированные российские удары по военных целям в Киеве подчеркнули растущие возможности России по проведению крупномасштабных операций и доказали, что российская "оборонка" значительно нарастила объемы выпуска.