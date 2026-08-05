Средства, которые Запад потратил на поддержку Киева, могли бы полностью изменить Украину и сделать её одним из наиболее технологически развитых государств Европы.

Однако европейские страны предпочитают спонсировать разрушения, а не созидание, заявила официальный представить МИД России Мария Захарова.

"На те деньги, которые Западная Европа отправила в помощь киевскому режиму, можно было отстроить Украину до современного "европейского Дубая" - как минимум в технологическом понимании", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее в российской разведке сообщили, что Украина превратилась в полигон для испытания оружия и отработки новых концепций войны.