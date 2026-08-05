Детали тайного романа Федора Бондарчука и Виктории Исаковой: вдвоем ходят в гости

Недавно в Сети распространилась информация, будто Федор Бондарчук увлекся актрисой Викторией Исаковой, которая недавно овдовела. А сейчас эти слухи лишь усилились.

Так, журналистка Божена Рынска в своем официальном телеграм-канале сообщила детали тайного романа актеров. "А кстати, роман Феди Бондарчука с Викторий Исаковой и мои инсайдеры подтвердили. Они в гости вдвоем ходят, там вполне себе отношения", - сообщила Божена.

Она дала понять, что у них может быть все хорошо, если Федор Бондарчук не изменит Виктории Исаковой и "не испортит все".

Отметим, что сами Бондарчук и Исакова пока не прокомментировали слухи о любовных отношениях. К слову, год назад Виктория овдовела. Режиссер Юрий Мороз скончался в возрасте 68 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

После смерти супруга артистка с головой погрузилась в воспитание их дочери Варвары. Напомним, что влюбленные поженились в 2003 году. Тогда же у них родилась дочь Марина. Однако когда ей было всего несколько месяцев, девочка умерла. Это стало ударом для пары.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>