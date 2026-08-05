На ВДНХ завершился первый Всероссийский фестиваль "Голоса наследников"

Любимые песни россиян в исполнении симфонического оркестра и джазовых музыкантов звучали в Зелёном театре ВДНХ. Ярким концертом завершился первый Всероссийский фестиваль "Голоса наследников".

На открытой сцене под летним небом собрались сотни москвичей и гостей столицы. Музыкальная программа была насыщенной - молодёжный оркестр “Империалис” исполнил популярные шлягеры, песни военных лет, шедевры советского джаза.

В новых аранжировках звучали “Я шагаю по Москве”, “Лучший город Земли”, “Крылатые качели”, “Луч Солнца золотого”. Зрители активно подпевали. За 4 дня фестиваль посетили более 12 тысяч человек.