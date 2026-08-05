В Вене прошла тайная встреча экс-чиновников из России и ЕС

Агентство Bloomberg узнало о тайной встрече экс-чиновников Великобритании, Франции, Германии и России в австрийской Вене.

Ее участники изучили потенциальные параметры для начала переговорного процесса по Украине, сообщает агентство со ссылкой на осведомленные источники.

От Великобритании присутствовал на встрече экс-советник премьера по нацбезопасности Тим Бэрроу, от Франции - бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции Пьер Вимон, а от Германии - бывший статс-секретарь МИД ФРГ, экс-посол ЕС в России Маркус Эдерер. Кто представлял российскую сторону, не уточняется.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о тайных переговорах российских и немецких чиновников в Баку. Стороны также обсуждали выход из украинского кризиса. Москву представляли бывший российский премьер-министр Виктор Зубков и председатель СПЧ Валерий Фадеев.