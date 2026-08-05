Собянин рассказал о реконструкции двух путепроводов в Покровском-Стрешневе

В Москве продолжается реконструкция сразу двух Волоколамских путепроводов над путями Рижского направления железной дороги. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс. Один из объектов почти готов, а на соседнем идут активные работы. Причём движение машин, а также поездов, в том числе МЦД-2, не останавливается.

Они связывают северо-запад столицы с центром и МКАД. Второй Волоколамский автодорожный и трамвайные путепроводы долгие годы служили на благо города. Но бетон разрушался, ржавел метал. Долгожданная реконструкция началась в прошлом году, а сейчас работы уже выходят на финишную прямую.

"В районе Покровское-Стрешнево идёт реконструкция двух путепроводов над путями Рижского направления Московской железной дороги. Обследование выявило ряд серьёзных дефектов и весной 2025 года мы начали комплексную реконструкцию. С 2011 года специалисты городского хозяйства реконструировали порядка 60 мостовых сооружений. Весной завершили Кузьминский путепровод. Сейчас работы идут на Воробьёвском, Ростокинском, Щёлковском, Горбатом, Владимирском, Дангауэровском, Останкинском и других путепроводах", - сообщил Собянин.

95 метров в длину, 6 полос для движения. Ежедневно здесь проезжают больше 100 тысяч машин. Второй Волоколамский автомобильный путепровод - один из самых загруженных участков. Поэтому работы ведут поэтапно, без полного перекрытия движения.

"Мы выполнили замену опор, ригелей, пролётных строений. Выполнили работы по организации дорожной одежды с устройством гидроизоляционных слоёв. Сейчас это составляет чуть больше 50% тех объёмов которые запланированы на данном объекте", - отметил Иван Чуйко, заместитель руководителя департамента капитального ремонта г. Москвы.

В каждом направлении и днём и ночью движение автотранспорта осуществляется по двум полосам. При этом строителям нужно обновлять десятки тонн железобетона, не повреждая проезжающие машины и поезда.

Чтобы обеспечить безопасность на участке и вывести работы на полную мощность, строителям нужен был кран. Вот только установить обычный на земле не получилось, рядом проходят железнодорожные пути. Поэтому пришлось воспользоваться консольно-шлюзовым. Его главное преимущество — это монтаж уже на пролетном строении.

Параллельно с автодорожным мостом полностью обновили и соседний трамвайный путепровод, построенный еще в 1907 году. Ремонтные работы здесь выполнялись в конце 1960-х. За прошедшие полвека конструкции износились. Вместо старых металлических опор возвели четыре новые железобетонные. Использовали технологию надвижки: пролётную конструкцию собирали отдельно, а затем устанавливали в проектное положение.

"В подготовительные работы были выполнены монолитные работы по усилению опор. Было собрано пролётное строение на оси параллельной существующей оси моста. В 40-дневное закрытие движения по путепроводу были выполнены работы по демонтажу старого пролётного строения и поперечной надвижки нового пролётного строения и установки на опорные части", - сообщил Юрий Кузнецов, первый заместитель генерального директора компании подрядчика.

Завершить комплексную реконструкцию 2-го Волоколамского автодорожного путепровода планируется до конца этого года.