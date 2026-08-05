Аллергия на пыльцу полыни в августе: как с ней бороться

Затяжной насморк, чихание, зуд в глазах легко принять за простуду или реакцию на жару. Но если эта история повторяется из года в год именно в августе, виновата не погода, а пыльца полыни. Один из самых агрессивных летних аллергенов. Для тех, кто с ним столкнулся, этот период - настоящее испытание. Иван знает об этом не понаслышке: аллергия у него с 11 лет. Сейчас ему назначили биологическую терапию.

При первых подозрениях на поллиноз лучше сразу идти к аллергологу-иммунологу. Врач разберется в симптомах, выявит виновника и подберет схему лечения. Препараты снимут обострение и уменьшат воспаление – но подбирается все строго индивидуально.

Важно понимать: сосудосуживающие капли не лечат воспаление, а при постоянном использовании могут привести к медикаментозному риниту. Антигистаминные без назначения врача - тоже не выход. Они на время уберут симптомы, но не ответят на главные вопросы: на что именно реакция, есть ли риск, что разовьется астма, нужна ли терапия.

Конечно, сроки цветения зависят от региона и погоды. В Москве в августе главные виновники - сорные травы - полынь, лебеда, амброзия, крапива, подорожник. Многие аллергенные споры к нам заносятся ветром из южных регионов. Отслеживают перемещения на биологическом факультете МГУ, работает специальная ловушка. Внутри - барабан с липкой лентой, который вращается без остановки. Он фиксирует не просто суточную норму пыльцы, а показывает, сколько частиц в воздухе в каждый конкретный час. Эти данные дают ученым и всем нам понять, когда лучше выйти на улицу, а когда пересидеть дома.

Такие данные - не просто цифры. Они помогают понять, стоит ли выходить из дома и какое время для прогулки выбрать. Это реальный способ снизить контакт с аллергеном, а значит - уменьшить симптомы или вовсе убрать их из жизни.

Аллергия может настигнуть внезапно, даже летом - пыльцы в воздухе полно. Дома лучше переодеться, уличную одежду - постирать, а в помещении можно использовать фильтры и увлажнители - это снижает концентрацию аллергенов.