Зайцев-русаков выпустили в национальном парке "Лосиный остров". Животные ещё молодые. Им около пяти месяцев. Но к переезду в новый дом их успели подготовить. Подобрали и место для выпуска - поляну, с которой зайцы быстро уходят от скопления людей.

Из клетки осторожно высовывается мордочка - под вспышками фотоаппаратов. Самый первый заяц - самый смелый и самый тщеславный. Неспешно ступает на траву, как на красную дорожку, вальяжно пожевывает травинку - позирует. Но большинство новосёлов сразу же пускаются наутёк. Им всем - около 5 месяцев. Ко взрослой свободной жизни их готовили специально: бояться человека, прятаться в валежнике и траве, уметь добывать себе корм.

"Поскольку зайцы должны быть десоциализированы, они содержались перед выпуском в просторных вольерах, у них был обеспечен полный покой шумовой, чтобы они больше имели возможность адаптироваться к условиям дикой природы, для зайца-русака это характерная территория, место его обитания - луговые поляны, просторные территории", - пояснила Наталья Чухраева, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Всего на "Лосиный остров" прибыли 30 зайцев-русаков. И это уже не первое массовое переселение в национальный парк. Так специалисты регулярно поддерживают популяции редких видов животных на зелёных территориях Москвы.

"В прошлом году мы репродуцировали на территорию зайцев-беляков, следили за их приживаемостью в рамках весенних и зимних учетов, посмотрели, что они у нас на территории прижились, отмечено их устойчивое расселение по территории, и надеемся, что сегодняшние зайчики у нас также приживутся и будут поддерживать экосистему национального парка", - рассказала Наталья Чухраева.

После выпуска в дикую природу за их судьбой будут следить с помощью фотоловушек. "Лосиный остров" уже стал домом для более 300 видов животных. Сегодня в национальном парке живут лоси, пятнистые олени, кабаны, бобры, белки, лисицы - а теперь и беляки с русаками. Учёные надеются, что ушастые адаптируются к новой среде и вскоре заведут потомство.