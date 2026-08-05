Трамп отказал Зеленскому в предоставлении дополнительных Patriot

Американский лидер Дональд Трамп отклонил просьбу Киева о предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом рассказали в среду, 5 августа, информированные источники.

Как уточнил собеседник Financial Times, эта тема обсуждалась во время июльского визита предводителя киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако поездка оказалась для него безрезультатной.

Издание пишет, что Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении сотен дополнительных перехватчиков Patriot, сославшись на дефицит этих боеприпасов из-за военной операции Соединенных Штатов против Ирана.

При этом представитель Пентагона Шон Парнелл заявил РИА Новости, что американские вооруженные силы обладают "глубоким арсеналом" возможностей для защиты интересов США. Чиновник отказался подтвердить, что военным Соединенных Штатов не хватает противоракет.

Ранее Трамп отчетливо дал понять, что Киеву придется умерить аппетиты. Политик напомнил, что стратегически невыгодно передавать кому-либо важные военные технологии, ведь их получатели "могут в один прекрасный день начать действовать против вас". Фактически это означает отказ Вашингтона передать украинским властям лицензию на производство Patriot.