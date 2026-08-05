Стало известно, в каких регионах сохраняются проблемы с топливом

Регионы с большим количеством независимых автозаправочных станций (АЗС) еще испытывают проблемы с топливом.

Их постепенно будут обеспечивать вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о ситуации на внутреннем топливном рынке.

Правительство намерено отдельно обсудить вопросы обеспечения топливом отдельной темой стало обеспечение топливом Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, республик Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия) и Тыва, а также Алтайского края.

Необходимые для осенних полевых работ в России объемы топлива выделены, заверил Новак.

В России с мая наблюдаются перебои с топливом. Одна из причин – удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Для стабилизации ситуации введен временный запрет на экспорт нефтепродуктов и увеличена загрузка действующих НПЗ.