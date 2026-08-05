"Чувство страха сопровождало меня все время": расставшаяся с Бондарчуком Андреева рассказала о том, чего боялась

В конце весны Паулина Андреева и Федор Бондарчук оформили развод.

Еще несколько лет назад поползли слухи о проблемах в браке режиссера и актрисы. А потом Паулина Андреева на всю страну объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Но затем неожиданно удалила это заявление, словно его и не было никогда. В близком окружении тогда говорили, что актриса решила дать второй шанс режиссеру. Якобы они даже на короткое время сошлись. Но в итоге у Федора и Паулины ничего не получилось, и в середине весны актриса подала на развод.

Андреева не только стала свободной женщиной, но и вернулась к съемкам. На протяжении двух с лишним лет Паулина не играла и не писала. Но теперь она снова в деле. Недавно актриса снялась в фильме "Битва моторов". Ее партнерами стали Юра Борисов и Иван Янковский.

В новом интервью Паулина рассказала, что все они "мастера спорта" по тому, как скрывать психологические травмы. Однако актриса откровенно поведала о том, что на протяжении долгого времени боролась с различными страхами.

"Я бы сказала не про травму, а про чувство страха, которое сопровождало меня все время. Страшно было уходить из университета: я получала внятную профессию и меняла ее на невнятную, как казалось моей семье. Страшно было переезжать в другой город. И дальше каждый шаг был сопряжен со страхом", - сообщила Паулина.

Однако актриса уверена, что главное - действовать, несмотря на страх. "Все мы когда-то делали что-то в первый раз, но, взрослея, начинаем поддаваться уговорам мозга остаться на прежнем безопасном месте. Не поддавайтесь", - призвала актриса.

В настоящее время, призналась Паулина Андреева, она не живет, чтобы кому-то что-то доказать. Для нее важно, чтобы ей было интересно и "появлялись новые задачи", передает "Мнение редакции*". "Я не понимаю, кому и что мне доказывать", - заключила артистка.

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