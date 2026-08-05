Путин провел масштабные перестановки в Минобороны

О важных перестановках в Минобороны объявил сегодня Владимир Путин. Президент встретился с руководством ведомства в Кремле и сообщил о новых назначениях.

Структуру министерства совершенствуют в соответствии с потребностями и опытом, накопленным в ходе спецоперации. Принято решение сосредоточить все службы тыла в одних руках. Это направление возглавит талантливый командир - Валерий Солодчук.

Андрей Иванаев, который руководил войсками Восточного военного округа, перейдет на аналогичную работу, но уже в группировке "Центр". Исполнять его прежние обязанности будет начальник штаба "Востока" Петр Болгарев. Путин выразил уверенность, что опыт, личные качества и организаторские способности боевых офицеров помогут им в выполнении новых задач.