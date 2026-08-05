Путин провел масштабные перестановки в Минобороны

О важных перестановках в Минобороны объявил сегодня Владимир Путин. Президент встретился с руководством ведомства в Кремле и сообщил о новых назначениях.
Структуру министерства совершенствуют в соответствии с потребностями и опытом, накопленным в ходе спецоперации. Принято решение сосредоточить все службы тыла в одних руках. Это направление возглавит талантливый командир - Валерий Солодчук.
Андрей Иванаев, который руководил войсками Восточного военного округа, перейдет на аналогичную работу, но уже в группировке "Центр". Исполнять его прежние обязанности будет начальник штаба "Востока" Петр Болгарев. Путин выразил уверенность, что опыт, личные качества и организаторские способности боевых офицеров помогут им в выполнении новых задач.
"Принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке "Центр" в качестве начальника штаба", - сказал Путин.