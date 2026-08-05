ЦИК утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

Важное событие для политической жизни России. Центризбирком сегодня провёл жеребьёвку, по итогам которой утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму.

Итак, представитель каждой зарегистрированной партии вытащил шар с номером. В результате: первые три строчки в бюллетене займут "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР.

Четвёртое место получила “Партия прямой демократии”. Пятое - объединение “Зелёные”. Шестое - у "Справедливой России". На седьмой строке будет политическая сила “Родина”. Восьмое место - за КПРФ.

Далее на девятом - “Партия пенсионеров”. На десятом - "Коммунисты России". И на последней строчке в бюллетене - под номером 11 - будет партия “Новые люди”. Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.