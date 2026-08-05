Медики срочно меняют план лечения больной раком Лерчек

На днях Гагаринский суд Москвы приговорил блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконном выводе денег за рубеж.

Кроме того, Лерчек назначили штраф в размере 765 миллионов рублей, а также на три года запретили администрировать интернет-ресурсы, связанные с продвижением ее бренда.

Сейчас Валерия занимается здоровьем. Из-за суда она пропустила таргетную терапию, теперь медики меняют план лечения. "Валерия Чекалина из-за суда пропустила таргетную терапию, график лечения нарушать нельзя, и теперь ей срочно корректируют план лечения", - сообщил собеседник "Известиям".

Напомним, что Лерчек борется с раком четвертой стадии. Неутешительный диагноз блогеру поставили сразу после рождения четвертого ребенка. Болезнь распространилась по всему организму.

Однако Чекалина не намерена сдаваться. Валерия занимается в зале, ходит в бассейн и посещает светские мероприятия. А в середине июля она прошла девятый курс химиотерапии.

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