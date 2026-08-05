ВС России освободили Зарницу Запорожской области и Рыжевку Сумской области

Российские бойцы в ходе специальной военной операции освободили населенный пункт Зарница Запорожской области, а также установили контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области.

Как уточнило в среду, 5 августа, Министерство обороны России в своем MAX-канале, отличились подразделения группировки войск "Восток" и группировки войск "Север" соответственно.

Сообщения о новых успехах ВС России пришли во время совещания президента и верховного главнокомандующего российской армией Владимира Путина с руководством Минобороны. Он подчеркнул, что группировка "Восток" в зоне СВО "действует энергично, активно и продвигается такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки".

За два дня до этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские бойцы за июль взяли под контроль около 600 квадратных километров территорий в зоне специальной военной операции — на 200 "квадратов" больше, чем месяцем ранее. За месяц под контроль российской армии перешло 32 населенных пункта.