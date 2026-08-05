За что родная мать до сих пор не может простить Владимира Политова из "На-На"

Владимир Политов в последнее время крайне редко появляется на публике. О самом ярком участнике "На-На" почти нет новостей. Последнее большое интервью он дал в 2024 году.

Тогда Политов появился в студии Леры Кудрявцевой и откровенно рассказал о личной жизни, а также отношениях с родителями. Оказалось, что Владимир до сих пор раскаивается в том, как он вел себя в юности. В частности, начинающий артист бросил родную мать, чтобы сбежать к Бари Алибасову. Приглашенная в студию женщина призналась, что до сих пор не может простить блудного сына.

"Все передумаешь, когда неизвестно где он, и неизвестно, что ним", — поведала пожилая женщина. В ответ Политов заявлял, что понимает: в этой ситуации он был настоящей сволочью.

Обиду на музыканта держит и его нынешняя супруга Ольга. Выяснилось, что на протяжении пяти лет Владимир скрывал избранницу от всех окружающих. Вокалист объяснял свои действия тем, что не любит привлекать внимание к личной жизни.

"Он достаточно закрытый человек. Но для женщины это звучит как, что я ему не нужна", — признавалась Ольга.

Правда, супруга Политова отметила: тот является прекрасным отцом и пристально следит за судьбой сына Артема, появившегося на свет в 2023 году. Нанаец даже потребовал отправить ему видео, сделанное во время родов. "Сразу видео прислали. Еще пуповина не была перерезана", — сообщил певец в студии НТВ.