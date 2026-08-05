Пугачева после сложной операции была напугана: ей грозила участь Гурченко

Не просто так в последнее время Аллу Пугачеву видели с тростью. Примадонна получила ужасную травму — перелом тазобедренного сустава. Четыре месяца артистка была прикована к постели.

Не так давно певица перенесла сложную операцию. Ей заменили тазобедренный сустав. "Пугачевой врачи сразу сказали: "После операции придется заново учиться ходить! Расхаживать ногу. Если лежать и лениться, можно остаться хромой", - сообщил человек из близкого окружения Примадонны.

Он отметил, что артистка была очень напугана. Она боялась, что ее постигнет участь Людмилы Гурченко. "Незадолго до смерти 75-летняя Людмила Марковна поскользнулась, неудачно упала и сломала шейку бедра. Гурченко госпитализировали и прооперировали, она тоже сильно переживала из-за невозможности полноценно передвигаться. Видимо, сказался стресс, сердце Людмилы Марковны не выдержало таких эмоциональных нагрузок. Вот и Алла Борисовна первое время, когда лежала дома, боялась, что искусственный сустав не приживется и она не сможет ходить", - поведал знакомый артистки "КП".

Впрочем, страхи Пугачевой не беспочвенны. Дело в том, что у нее диабет, проблемы с сосудами и ногами. Сама артистка ранее не скрывала, что ничего не может сделать с тем, что молодость уходит. "Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей", - заявила певица.

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