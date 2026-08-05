Самый жаркий день с начала лета ожидается в Москве

Пятница, 7 августа, может стать самым жарким днем лета-2026 в Москве. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как уточнила метеоролог, максимальная температура воздуха в указанный день может достичь плюс 31 градуса. В этом случае будет побит текущий рекорд нынешнего лета — плюс 30,7 градуса.

Позднякова отметила, что реализация этого прогноза весьма вероятна. Как правило, перед приходом холодного фронта и снижением температуры, которое прогнозируется в выходные, наступает самый жаркий день, сообщает РИА Новости.

Тем временем диетолог Анастасия Лебедева рассказала "Газете.ру", что основу рациона в жару следует формировать из овощей с высоким содержанием воды. Такие продукты дают ощущение сытости без нагрузки на желудок и восполняют потерю калия. В качестве источника белка эксперт рекомендует выбирать рыбу и морепродукты.

Кардиолог Денис Прокофьев предложил в интервью 360.ru способ дополнительно охладиться в жаркие дни. Применение небольших холодовых компрессов позволяет на один-два градуса опустить температуру тела — организму будет проще предотвращать тепловой удар. Для такого компресса можно использовать кусочки льда, смоченные холодной водой бинты, грелки с холодной водой. Накладывать компрессы медик советует на запястья и голеностоп.