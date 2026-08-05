Главой ФИФА впервые в истории может стать женщина

Вероятность переизбрания Джанни Инфантино на новый срок в качестве президента Международной федерации футбола (ФИФА) кажется все более иллюзорной. Конфликт между Инфантино и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) набирает обороты.

Отчетливый звоночек прозвенел во время чемпионата мира по футболу в США, когда ФИФА впервые в истории отложила, а затем отменила красную карточку для игрока американской сборной. УЕФА вслед за многими болельщиками и спортивными экспертами раскритиковала это решение как неоправданное и ангажированное.

Масла в огонь подлило предложение Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам и создать коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise. УЕФА объявила этот проект несовместимым с принципами прозрачного управления футболом и пригрозила главе ФИФА судом, а также выходом из международной федерации и запуском альтернативных международных турниров.

Как пишет The Times, европейскому союзу удалось склонить на свою сторону коллег из Азии и Америки. В итоге УЕФА, Азиатская футбольная конфедерация и КОНКАКАФ пригрозили мерами давления на Джанни Инфантино в случае его выдвижения на новый срок.

В качестве альтернативы Инфантино на следующих выборах главы ФИФА, запланированных на март 2027 года, предлагают президента Норвежской футбольной ассоциации и экс-игрока сборной Норвегии Лисе Клавенесс. Как заявил бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер, "настало время, когда возглавить ФИФА должна женщина". Именно Клавенесс, по его словам, заслуживает максимального уважения: она всегда занимала четкую позицию и не следовала мейнстриму.

За Инфантино вступился президент США Дональд Трамп. Источники утверждают, что спортивный чиновник и американский лидер очень сблизились за время ЧМ-2026, особенно после скандальной истории с красной карточкой. Пошли слухи, что Трамп хочет видеть Джанни Инфантино следующим генеральным секретарем ООН.