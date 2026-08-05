Бузову сняли в объятиях разведенного Стаса Каримова: главная пара "Дома-2" воссоединилась спустя 22 года

Ольга Бузова и Стас Каримов были одной из самых ярких пар "Дома-2". Музыкант искренне любил блондинку, но она выбрала харизматичного Романа Третьякова. О чем, как позже призналась, пожалела.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга одинока. Она так и не смола найти свою вторую половинку. Стас же пережил разрыв с женой в начале этого года. Интересно, что после развода Каримова Бузова в интервью заявила, что до сих пор часто вспоминает своего возлюбленного из "Дома-2".

Похоже, Стас решил попытаться во второй раз добиться сердца Оли. На днях бывшие влюбленные встретились. Бузова была рада видеть старого друга и даже выставила на своей странице в соцсети фото с Каримовым. В кадре певица нежно обнимает мужчину со спины, а он держит ее за руку.

"Миллениалы, вы тут? „Дом-2“, 2004 год. Фото с разницей в 22 года. Сильно изменились?" — обратилась ведущая к публике.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Поклонники телестройки от таких новостей пришли в восторг. Снимок Оли и Стаса прокомментировали сотни людей, среди них оказались и коллеги парочки по реалити. "Сейчас моложе и круче", — написала под постом Анна Блюменкранц. "Оля, может, это был он?"; "Берем его и живем лучшую жизнь"; "Вы наши Джей Ло и Аффлек. Только у вас все будет действительно долго и счастливо", — радуются за Бузову и Каримова пользователи Сети.